Avouons qu'une réunion Zoom est bien plus facile à supporter quand on pose l'ordinateur sur une terrasse face au soleil plutôt que dans une salle impersonnelle où il vaut mieux vaut porter le masque compte tenu de la promiscuité... La crise sanitaire n'a pas eu que de mauvais côtés : elle a prouvé que l'on pouvait travailler vite et bien même quand on n'était pas physiquement au bureau.

Durant la pandémie, les histoires de ces salariés qui avaient fui leur appartement exigu pour travailler à distance à Madère ou aux Canaries ont largement été narrées. Et puis, quand les derniers confinements se sont réellement terminés, on est revenu au boulot, sauf certains, qui ont profité d'une toute nouvelle forme de visa que l'on n'avait encore jamais vue jusqu'ici : des autorisations d'entrée pour nomades numériques. L'Estonie fut le premier membre de l'Union européenne à lancer un visa pour "digital nomad". L'autorisation d'entrée a été officialisée en juin 2020, au moment où le Covid-19 ne mobilisait le monde entier que depuis trois mois.