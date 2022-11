Tout savoir sur le miso, condiment japonais à base de riz et de soja

Dans le 6/8, Carlo de Pascale vous propose de voyager au Japon sans quitter la Belgique grâce au miso, un ingrédient qu’il vous conseille d’intégrer rapidement à votre cuisine.

Le miso appartient à la grande famille des condiments fermentés, comme la sauce soja et bien d’autres. Il se présente sous forme d’une pâte salée à base de riz, qu’on aura cuit, malaxé et mélangé avec une espèce de champignon appelé "aspergillus oryzae". On obtient alors un "koji", auquel on ajoute des graines de soja cuites et écrasées, avant de laisser fermenter.