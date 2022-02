Tout savoir sur la représentation des animaux dans l’art, grâce à un MOOC

Vous avez toujours voulu tout savoir sur les animaux qui peuplent nos musées ? Alors le MOOC "L’animal, les musées… et moi !" est fait pour vous ! Ce nouveau MOOC vous est proposé par les musées de la ville de Strasbourg en association avec la Fondation Orange.

Animaux réels et animaux imaginaires, grâce à ce MOOC, découvrez leurs significations et les liens qui les unissent aux humains ! Objets d’art, animaux naturalisés, sculptures, peintures, vous y ferez de belles découvertes !

Le cours se divise en deux séquences (1h30/séquence).

La première est consacrée à l’animal réel : "Les animaux ont toujours fait partie de notre quotidien : appréciés ou mal aimés, ils ont été utilisés par les humains pour se nourrir, s’habiller, se déplacer, parfois pour démontrer leur puissance, ou simplement en guise de compagnie. C’est cette relation ambivalente, entre domestication, chasse et cuisine, que vous explorerez à travers les collections des musées. Mais sa curiosité a aussi poussé l’être humain à étudier et à collectionner le monde animal. Cette séquence vous propose de le découvrir, d’un musée à l’autre."

Peinture, sculpture, gravure, céramique, et même verrerie, taxidermie, marqueterie… Que de techniques pour mettre les animaux en scène !

La deuxième s’intéresse à l’animal rêvé : "On ne croise pas tous les jours des licornes ni même des rhinocéros, mais il suffit d’aller au musée pour en rencontrer quelques-uns ! Au-delà des animaux qui nous entourent, les artistes et conteurs ont créé tout un univers animalier symbolique. Fascinés par l’ailleurs, ils se sont aussi intéressés aux espèces des contrées lointaines, et ont même inventé de nouvelles créatures ! Préparez-vous dans cette séquence à voyager en compagnie de toutes ces créatures qui habitent nos rêves et nos imaginaires…"