Tout savoir de l'édition 2022 du Roots & Roses Festival

Retrouvez dans ce podcast Fred Marechal, directeur du Roots & Roses Festival au micro de Laurent Debeuf qui vous dit tout de l'affiche garage, folk, blues, soul, rock 'n roll et plus encore. Pas moins de 29 groupes se succéderont et vous en entendrez quelques extraits dans cette émission spéciale.

L'événement est de retour après 2 ans d'interruption liée à la pandémie, avec une édition qui s'étale cette année sur deux jours les samedi 30 avril et dimanche 1er mai 2022 sur le site de la Gaminerie à Lessines. Les organisateurs ont travaillé d'arrache-pied pour concocter une fois de plus un superbe festival avec une affiche fabuleuse sur son site originel avec l'ambiance et la philosophie qui en fait un événement inmanquable.

-- Classic 21 Underground : du mardi au jeudi de 21h à 23h avec Laurent Debeuf.