Tout saisir de l'origine du steak.

En France, si l'on en croit le Centre national des ressources textuelles et lexicales (CNTRL), on utilise officiellement le mot "steak" depuis 1848, date à laquelle Eugène Delessert y fait référence dans son ouvrage intitulé "Voyage dans les deux Océans Atlantique et Pacifique, 1844 à 1847".

L'écrivain français, qui parcourt l'Océanie au milieu du XIXe siècle, évoque d'ailleurs non pas un morceau de bœuf mais des tranches de snapper, une espèce de poisson similaire au vivaneau. Aujourd'hui encore, on parle bien de steak de thon ou de steak d'espadon. Et l'on peut aussi réaliser des steaks de saumon tandis que les autres espèces marines ne sont que très rarement évoquées sous la forme de steaks.