"Tout Rien", le spectacle de cirque d’objets qui nous fait ressentir le temps, qui passe, qui se fige, qui accélère…

Dans sa chronique Outside, Caroline Veyt vous propose une sortie en famille avec le nouveau spectacle de Cirque d’objets de la Compagnie Modo Grosso. C’est l’occasion pour vous, si vous ne connaissez pas ce genre, de découvrir le cirque d’objets.

L’objectif de la Compagnie Modo Grosso est de décloisonner le genre et favoriser l’émergence d’écritures nouvelles. Fondée en 2015 par le circassien Alexis Rouvre – artiste spécialisé en jonglerie et acrobatie et qui a fait ses premières scènes à l’âge de 11 ans déjà sur la piste d’un petit cirque familial en Corse – la compagnie compte également parmi ses rangs le danseur et plasticien Tiziano Lavoratornovi.

Ce qui intéresse ces deux artistes, c’est nous proposer des spectacles qui sortent de l’ordinaire et qui interrogent le rapport entre les objets, le corps en mouvement, l’espace et les spectateurs. Ils aiment faire cohabiter la danse, le cirque, les arts plastiques et la vidéo, mais dans des formes qui tiennent des arts de la rue, pour ce qu’ils ont de populaire.

Leur première collaboration était le spectacle "Laisse !" en 2017 ; un spectacle qu’on a pu voir, notamment, dans les rues de Bruxelles et qui avait une forme amusante pour les enfants : on y voyait deux êtres, collier au cou, attachés à une laisse, faire des acrobaties en tout genre. Pour les adultes, sous cet aspect ludique, un gros sentiment de malaise à voir ces artistes enchaînés…

Il y a ensuite eu "Entre cordes", avec Alexis Rouvre et la harpiste Déborah Colucci, un spectacle très poétique qui mêle jonglerie et musique, et dans lequel on ressent une très belle harmonie entre les deux artistes. Entre cordes s’est joué aussi bien en extérieur que dans des salles. On en revient à la volonté de la compagnie de décloisonner les genres et les lieux !

Et le nouveau spectacle de la compagnie s’intitule "Tout Rien", un seul en scène dans lequel Alexis Rouve joue avec des petits riens, des presque riens ; une chaînette, une cordelette, des pierres et ces petits objets nous amènent à ressentir le temps qui passe…

Le point de départ de Tout/Rien, c’est, comme l’explique Alexis Rouvre, c’est une chaînette à billes – comme celles qui sont accrochées à des bouchons d’évier. Il en a observé une qui est tombée de façon un peu précipitée vers le sol et cela lui a donné la sensation du temps qui passe, ce temps qu’on ne peut pas arrêter.