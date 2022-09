"Tout oublier" ou l'astuce stoïcienne d'Angèle pour atteindre le bonheur...

On revient au texte d’Angèle et Roméo Elvis : " Essaie d'oublier que tu es seul, vieux souvenir comme l'ADSL. Et si tout l'monde t'a délaissé, ça s'est passé après les soldes. "

On notera l’allitération – figure de style où l’on répète plusieurs fois la même consonne : ici, seul, soldes, ADSL, délaissé.

Et la métaphore des " soldes " est assez terrible parce que, non seulement elle renvoie à la société de consommation mais aussi à l’état psychologique du personnage, qui ne trouve pas le bonheur et que tout le monde a délaissé : un peu comme un objet bradé, une chose qui a perdu la moitié de sa valeur…

Même si le propos d’Angèle et Roméo Elvis est candide et juvénile, il reste lucide sur le goût de dégoût que la vie nous met parfois en bouche… Et sans le faire exprès, les paroles de " Tout oublier " illustre deux grands courants philosophiques fondateurs :

L’épicurisme – qui est la recherche du bonheur à travers les plaisirs… On entend ce désir de plaisir quand Angèle dit " Le bonheur n’existe que pour plaire. Je le veux. "

Et surtout le stoïcisme – la maîtrise des sentiments qui permet de résister à la souffrance – qui est exprimé dans ce passage :

" Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seul. Oublie qu'elle t'a blessé, oublie qu'il t'a trompé. Oublie que t'as perdu tout ce que t'avais. "

L’oubli de la douleur, c’est être plus fort que la douleur… D’où l’astuce stoïcienne d’Angèle pour atteindre le bonheur : tout oublier. Difficile à réaliser, d’où le conditionnel : il faudrait tout oublier…

Écoutez "Tout oublier" d'Angèle feat. Roméo Elvis :