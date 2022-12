Tout (ou presque) sur Rosalia, superstar globale

A 25 ans, son deuxième opus El mal querer (2018) fait d’elle une star globale.

Sacré meilleur album de l’année au Latin Grammys – où il a raflé plusieurs prix cette année-là – on y retrouve son imaginaire lié à l’Espagne et au flamenco, le tout sur des tonalités volontairement plus pop et dansantes.

Parmi les hits, l’incontournable Malamente (160 millions de vues sur YouTube) ou Pienso en tu mirada (89 millions de vues). Divisé en onze titres, l’album relate les étapes d’une relation d’amour toxique. Au fil des chapitres, le personnage féminin, incarné par la chanteuse espagnole, va évoluer vers l’émancipation.