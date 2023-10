Tout le stade d’Anderlecht rend un vibrant hommage à Paul Van Himst, ému

Paul Van Himst a célébré ses 80 ans il y a quelques jours. Un fameux cap passé par l’ancien joueur et coach emblématique des Diables rouges et d’Anderlecht. Ce qui n’est évidemment pas passé inaperçu, les hommages ont afflué de toutes parts tout au long de la semaine.

Ce samedi soir, à l’occasion de la rencontre de Pro League entre Anderlecht et Malines, son ancien club a tenu à le mettre à l’honneur en faisant les choses en grand. Paul Van Himst était donc présent dans le stade, qui s’est éteint de façon surprenante pour laisser place à l’émotion et une petite vidéo. Les joueurs ont également porté un maillot spécial réalisé pour l'occasion? De quoi toucher et émouvoir Paul van Himst lui-même. De jolies images et de doux souvenirs à ajouter dans sa solide mémoire.