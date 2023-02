"Tout le plaisir est pour elle" : un documentaire qui brise les tabous autour de la sexualité féminine

En théorie, nous sommes tous égaux devant notre droit au plaisir sexuel. Pourtant, longtemps tabou ou relégué au second plan, le plaisir féminin semble toujours mystérieux, parfois même inaccessible. Avec "Tout le plaisir est pour elle", Sarah Fournier a un objectif, percer les secrets du plaisir féminin et démonter les clichés.

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, le droit à une vie et un plaisir sexuel libre, sûr et épanoui, est lié aux droits humains fondamentaux. Ce droit ne fait aucune distinction de genre ou de sexe, pourtant, le plaisir féminin semble toujours aussi mystérieux. Pour percer ce mystère, Sarah Fournier a recueilli les confidences d'hommes et de femmes. Dans ce documentaire, des scientifiques, des sociologues et des sexologues tentent d'apporter des réponses aux questions soulevées.

À la découverte de la vulve

Un groupe de personnes est suivi à travers une sorte de labyrinthe sexuel féminin qui explore différents thèmes : la masturbation, le désir, les sens. Les intervenants sont par exemple invités à replacer les différentes parties du sexe féminin sur un dessin. Un exercice qui permet d'interroger l’éducation sexuelle conférée aussi bien actuellement qu’aux générations précédentes. Les interventions de Caroline Leroux, psychologue clinicienne, sexologue et thérapeute de couple, permettent de mieux poser les mots sur cette partie du corps qu’on auréole constamment de mystère. “Tout le plaisir est pour elle” parvient alors à multiplier les regards et les visions du sexe féminin avec grand intérêt.

"Le plaisir au féminin" un documentaire de Sarah Fournier à voir dans "Doc shot" le jeudi 09 février à 22h10 sur la Une. A revoir sur AUVIO durant 90 jours