Tout le monde s’emballe pour le metaverse, sauf les consommateurs

S’ils ne sont pas encore totalement conquis par le metaverse, les consommateurs ne le rejettent pas totalement non plus. Au contraire, ils souhaitent multiplier les expériences dans les mondes physique, numérique et le metaverse : un shopping hybride et complémentaire à travers ces trois dimensions.

A ce titre, près de la moitié des sondés (47%) aimeraient une application mobile qui fournit davantage d’informations sur les produits pendant leur séance de shopping physique et 42% souhaiteraient profiter de la réalité augmentée et virtuelle en ligne pour projeter leurs achats dans la vie réelle. Plus concrètement, il s’agirait par exemple de visualiser de futurs meubles dans son logement avant de passer à la caisse.

* Censuswide a mené une enquête indépendante auprès de 5698 consommateurs âgés de 16 ans et plus en Europe et aux États-Unis concernant leurs attentes à propos du métavers, du shopping durable et d’autres expériences d’achat hybrides.