"Tout le monde promet de faire renaître Borodyanka, qu'elle sera comme neuve" : en Ukraine, la reconstruction devient urgente

"Voilà ce qui reste de l'école. Avançons, tout a été déminé. On peut entrer." Tetiana Svyrydenko, présidente de la région d'Ivankiv avance entre les débris de cette école, frappée par un bombardement russe le 12 mars. Ce jour-là, l'école était fermée. Aucun enfant n'a été blessé.

"Voilà comme on vivait dans notre école. Qu'en reste-t-il? … Vous voyez: là, on a dégagé les débris de verre, et on a déminé. Nous attendons maintenant de l'argent pour la reconstruction", explique encore la présidente de la région. Dans le coin, dix écoles sont dans le même état. Tetiana Svyrydenko essaie de trouver des solutions pour la rentrée de septembre.

Le défi de la reconstruction des zones libérées il y a un mois est immense. Ici, c'est une région rurale. Certains villages ont subi d'intenses bombardements. C'est le cas pour Pidhayne, où, malgré le traumatise, cette agricultrice n'a pas perdu son humour.

"Entrez, vous allez voir quel cadeau ils nous ont fait. … Je m'excuse, la fête est terminée, on n'a pas encore rangé la maison.", sourit Laryssa, habitante de Pidhayne.

Aujourd'hui, les pommes de terre sont plantées et le blé a été semé. La reconstruction du bâtiment ne devrait pas traîner.

La reconstruction devient urgente

"Nous allons le faire. Mon fils travaille dans le bâtiment. Il construit les maisons à Kiev. Désormais, il va travailler ici.", explique encore Laryssa. Pourtant, les habitants qui ont besoin d'aide pour se reloger sont nombreux.

"Il n'y a pas de logement disponible. D'ici 5 mois, nous aurons la pluie, puis la neige, explique Tetiana Svyrydenko, présidente de la région d'Ivankiv. Il faut que les programmes publics démarrent le plus vite possible. C'est déjà devant le Parlement, pour que les gens reconstruisent leur habitation et restent ici. Ils ne veulent pas déménager. Ils tiennent à leur terre."

Sur la route, les travaux vont bon train pour reconstruire les ponts. L'armée ukrainienne les avait fait exploser.