“Tout le monde ment” : une nouvelle série événement pour Vincent Elbaz ?

Les amateurs de polars devraient en avoir pour leur argent avec “Tout le monde ment”. L’histoire suit en effet Vincent Verner , incarné par Vincent Elbaz . Cet ancien policier s’est fait renvoyer par sa hiérarchie après une affaire qui l’a poussé à bout. Obsédé par la vérité, l’homme est incapable de mentir et souffre d’un fort caractère. Il va se voir alors contacté par le groupe des “Affaires sensibles” , s’attaquant à des personnalités décrites comme intouchables. Leur seule règle d’action ? La même que leurs cibles : absolument aucune…

Récemment à l’affiche de l’adaptation de “Syndrome E” (roman du très populaire Frank Thilliez) sur la plateforme française Salto, Vincent Elbaz se trouve en tête de casting de cet épisode pilote. En effet, “Tout le monde ment” pourrait connaître une plus longue vie sur le petit écran en cas de bons retours de ce lancement. Cette fiction, écrite par l’ancien policier Olivier Norek, peut en tout cas compter sur un groupe de personnalités fortes et sur un méchant incarné par Nicolas Marié (vu entre autres dans “Adieu les cons”). La volonté de se confronter à des personnes hautes placées devrait amener un certain piquant à “Tout le monde ment”, tout comme la présence d’un Vincent Elbaz plutôt bon dans ses rôles physiques. Mais pour que les aventures de Vincent Verner puissent continuer, il faudra jeter un œil sur cet épisode pilote très prometteur.