"Tout le monde ment" : une enquête policière palpitante avec Vincent Elbaz et Mariama Gueye

C'est une enquête à l'envers que propose "Tout le monde ment", puisque dès les premières secondes de l'unitaire, on connait le(s) coupable(s) du meurtre de Julie. L'écriture du téléfilm se concentre plutôt sur son héros, Vincent, et son sens de la justice. Entouré de visages bien connus des sériephiles et cinéphiles (les précités Gueye et Marié, mais aussi Joséphine de Meaux - Nos jours heureux, Thomas Silberstein - Vernon Subutex, Jackie Berroyer - Adieu Paris, et Anne Girouard - Kaamelott), Vincent Elbaz est tout à fait convaincant dans ce rôle d'enquêteur atypique, sûr de lui, introverti et au cœur bien plus tendre que ce qu'il ne laisse paraître.

Tout le monde ment, dimanche 28 août à 20h50 sur La Une et Auvio.