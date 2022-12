“Tout le monde il est B.O.” : à la rencontre de ces chansons aussi légendaires que leurs films

Il n'y a pas besoin d’être amateur de cinéma pour savoir le pouvoir que peut avoir une chanson sur un film. “I will always love you” de Whitney Houston, “My heart will go on” de Céline Dion”, “The power of love “de Huey Lewis,… Ces titres sont liés à d’énormes succès populaires du septième art et ont même parfois éclipsé leurs films, comme pour “Bodyguard”. Le documentaire de Stéphane Basset revient ainsi en plusieurs anecdotes et témoignages sur l’histoire de ces chansons mythiques de cinéma et leurs créations, avec une variété de films passant de “Dirty Dancing” à “9 semaines 1/2”, le tout sous le regard de plusieurs personnes ayant vécu le succès de ces morceaux musicaux.