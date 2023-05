Tout le monde est-il capable d’empathie ?

Cette expérience a ensuite été étendue aux hommes et aux émotions lors de différentes études. L’empathie fait intervenir plusieurs zones cérébrales, dont les neurones miroirs.

L’empathie affective

L’empathie a deux grandes dimensions : une dimension affective, qui fait intervenir les neurones miroirs et une dimension cognitive, plus intellectuelle. "L’empathie affective, c’est ce qu’on ressent quand on voit l’autre souffrir" explique Dr Caroline. On ressent donc la même émotion que celle qu’on décèle chez l’autre, on l’imite.

On a aussi tendance à mimer les expressions faciales d’autrui : "Ce processus d’imitation est important et favorise le lien social et pourrait engendrer de la contagion émotionnelle" explique Dr Caroline.

L’empathie cognitive

L’empathie cognitive, c’est l’intellectualisation des émotions. Elle fait intervenir le cortex préfrontal médian dans le cerveau et permet à l’observateur de se distinguer d’autrui, mais aussi de lui attribuer des pensées, des émotions, et d’adopter le point de vue de l’autre. "C’est ce qu’on comprend, ce qu’on élabore par rapport aux émotions qu’on observe chez l’autre" ajout Dr Caroline.