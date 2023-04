"Tout le monde est capable de retrouver ses capacités auto-hypnotiques"

L’état auto-hypnotique est un état modifié de conscience naturel. La toute première auto-hypnose de la vie est celle du bébé qui tète, qui est dans un état second, dans un état de sécurité par rapport au monde extérieur, mais aussi dans une sécurité affective et alimentaire.

"Cet état de fusion, on va pouvoir le reproduire plus tard, en mangeant du chocolat. Voire en tombant dans la boulimie. Pour retrouver ce sentiment de sécurité, on va rechercher un acte alimentaire qui va reproduire une auto-hypnose alimentaire", explique le Dr Éric Mairlot.

Le cerveau a besoin de modifier son état de conscience plusieurs fois par jour, non seulement pendant la nuit, mais également pendant la journée, pendant 5 à 20 minutes toutes les 90 minutes. On a tous des moments où on décroche de la pensée consciente, où on décroche partiellement du monde extérieur, du stress extérieur. Cette forme d’auto-hypnose spontanée permet d’aménager à l’intérieur de soi une adaptation avec le monde extérieur et de trouver des solutions inconscientes à des problèmes intérieurs.

On pourrait donc définir l’état auto-hypnotique comme un état d’hyper-concentration, mais tourné vers l’intérieur de soi. Cela peut être tourné vers une image intérieure, mais aussi vers une sensation physique, une émotion. La déconnexion est profonde, mais partielle, car on est toujours en lien avec le monde extérieur.

L’hypnose, pour sa part, implique un accompagnement par un thérapeute, ce qui permet d’aller plus loin, puisqu’il va orienter, guider, formater sa thérapie et sa suggestion en fonction de la personne. Cela demande une intelligence émotionnelle et une capacité d’écoute.