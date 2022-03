Tout le monde augmente ses prix: quelle enseigne reste la moins chère ?

Dans chaque enseigne, Paul-Henri Burrion a acheté 6 articles:

du choco du lait des spaghetti à 55 cents du Ketchup bon marché une lasagne et du gouda en tranches

Son but: trouver les articles les moins chers proposés par les distributeurs.

Passage à la caisse chez Aldi : le prix à payer pour les articles au meilleur prix est de 6, 62 euros.

: le prix à payer pour les articles au meilleur prix est de 6, 62 euros. Deuxième étape: Un magasin Colruyt , toujours avec la même liste de courses, mais au final, une addition un peu plus élevée : 8,30 euros

, toujours avec la même liste de courses, mais au final, une addition un peu plus élevée : 8,30 euros Troisième enseigne, chez Delhaize: ici aussi, on prend les meilleurs prix, pour un coût total de 8,30 euros

ici aussi, on prend les meilleurs prix, pour un coût total de 8,30 euros Enfin, dernière étape: du choco, du lait, du ketchup, des spaghetti, une lasagne, et du gouda mais chez Carrefour, pour une addition de 7, 84 euros

Le podium: à la première place, on retrouve Aldi, en second, Carrefour et ex-aequo sur la troisième marche du podium, Delhaize et Colruyt.

Soit un écart non négligeable de 1,68 euros pour 6 articles entre le premier et les deux troisièmes.

L'avis de Carlo: il faut toujours regarder produit par produit, car il peut y avoir des différences énormes chez les hard discounters (par exemple le prix des tomates peut varier de 1 à 6 euros). Par ailleurs, dès qu'il y a un produit transformé comme la lasagne, cela peut tout fausser. En effet, d'après Carlo, les produits transformés sont générateurs de marges d'une marque à l'autre.