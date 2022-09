Tout le monde aime Jeanne : premier long-métrage de Céline Devaux avec deux comédiens à l’humour naturel Blanche Gardin et Laurent Lafitte

Entre réussite et échec, les apparences et la réalité, ce que l’on dit et ce que l’on pense vraiment, drame et comédie, et formellement, entre personnages réels et personnages d’animation … votre film balance constamment entre une chose et son contraire.

Céline Devaux : C’est le but que je poursuis. J’essaye toujours de me dire que si l’on veut être au plus près de la vie, il n’y a jamais une émotion unique dans ce que l’on traverse. Et dans la vie, l’humour cohabite souvent avec la tragédie… ce que j’essaye de retranscrire dans mes films quand je les écris.