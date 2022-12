Tout le bureau politique du Parlement de Wallonie doit-il démissionner ? Seulement le président pour MR et Ecolo, "tout réformer" pour le PTB

"On sait aussi que la démission ne suffira pas", réagit Germain Mugemangango, chef de groupe PTB au Parlement wallon. "Il faut aussi fondamentalement changer de pratiques politiques. On a une classe politique qui vit au-dessus de la réalité des gens, dans le luxe, avec les moyens des gens. Et on arrête aussi avec l’opacité. On agit en toute transparence."

S’ils ne savent rien, c’est qu’ils ne gèrent rien !"

"Quand on leur pose des questions sur les dérapages financiers, sur un chantier à 10 millions qui passe à 50 millions d’euros, ils disent 'on ne savait pas'. Quand on leur demande comment ça se fait que Mr Marcourt et Mr Janssens vont à Dubaï à coup de 20.000 euros, 'on ne savait pas'. Mais donc, s’ils ne savent rien, c’est qu’ils ne gèrent rien !"

"Il y a vraiment une mentalité de privilégiés, de parlementaires qui vivent dans un luxe inacceptable là où plein de gens sont en difficulté."