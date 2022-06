Tout le bonheur du monde, une lettre ouverte sur l’avenir aux enfants du groupe Sinsemilia

Pour sa dernière chronique de la saison, Réal Siellez revient sur un tube presque "majeur" puisqu’il fête cette année ses 17 ans. Un tube qui déferle sur toutes les ondes radios en 2005 et que toutes les générations commencent à fredonner, Tout le bonheur du monde de Sinsemilia.

Le 10 janvier 2005, voilà que ce morceau s’invite sur les ondes. Cette chanson, Tout le bonheur du monde, est écrite par le groupe, ou plutôt la "meute" Sinsemilia. Un ensemble qui dure depuis 30 ans et qui rassemble 11 membres, Riké, Mike, Natty, Ivan, Nordine, Olivah, Philippe, Carine, Bozo, Sam, Roukin, Chid… et la plupart rasta jusqu’au bout des dreads.

Si Sinsemilia vient de l’espagnol et signifie "sans graine", et désigne une plante qui se fume, l’origine du nom du groupe est ailleurs. Les deux leaders et chanteurs du groupe, Riké et Mike, se connaissent depuis l’enfance, et lorsqu’ils étaient adolescents, ils écoutaient sans cesse le groupe Black Uhuru qui chantait en 1980 "Sinsemilia".

Sinsemilla, c’est avant tout une bande de musiciens avec des enrichissements mélodiques du reggae, puissant en guitare et large en cuivre, pour le rendre d’abord amusant, et puis plus accessible. En dehors des concerts ultra-festifs, c’est aussi une bande qui rend hommage à ceux qui ont bercé leur enfance, notamment avec maître Brassens et le titre "La mauvaise réputation", qui les a rendus un peu plus visibles…