"Tout le Baz’Art" : revivez les meilleurs moments pour cette dernière émission

Durant 1h30, Joëlle Scoriels et Hadja Lahbib reviendront sur les meilleurs moments de ces sept saisons. Pour commencer, un hommage sera rendu à Arno. C’est Arno, qui nous a récemment quittés, qui a inauguré " Tout le Baz’Art " et a donné son nom à l’émission. On reverra aussi Paul Cauter, Mélanie De Biasio et Viktor Lazlo, sans oublier les photos de Stephan Vanfleteren à Charleroi…

Ensuite, vous aurez droit à une visite des ateliers de Delphine Boël. Puis, on fera un détour par la rédaction du " Soir " avec Pierre Kroll. Il y aura aussi une version vibrante de la Brabançonne interprétée par la cantatrice Julie Mossay en compagnie du Rhinocéros mécanique du sculpteur Johan Muyle au musée du Grand-Hornu sous la neige…

Et comment mieux finir en apothéose qu’avec des chansons et des performances captées par les équipes de Tout le Baz’Art : Lisette Lombé en bord de Meuse, les Juicy dans leur garage, David Linx et Marie Daulne au studio ICP, David Murgia au Théâtre National, Greg Houben et sa trompette, Peggy Lee Cooper, Mustii et sa pole-dance, Céline Scheen avec une viole de gambe, Peeping Tom et les danseurs, Samuel Lefebvre et Florencia Demestri, Saule et ses amis de Mussy-la-Ville, sans oublier le chorégraphe Serge-Aymé Coulibaly dansant sur la plage d’Ostende.

C’est une fin d’émission, mais rassurez-vous, vous pourrez bientôt retrouver Joëlle Scoriels dans un nouveau projet.

" Tout le Baz’Art " est à voir le mercredi 15 juin à 22h50 sur La Une.