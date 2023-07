Tout l’été tongs aux pieds, y a-t-il danger pour votre santé ?

Conduire en tongs serait la cause d’environ 1,4 million d’accidents par an au Royaume-Uni. En cause, la semelle qui a tendance à se coincer sous les pédales de la voiture, rendant le freinage ou l’accélération aléatoires. Conduire une voiture avec des tongs aux pieds est donc fortement déconseillé et peut être passible d’une amende, comme le rappelle Benoît Godart, porte-parole de l’Institut VIAS :

"Ça peut être dangereux et de toute façon, ce n’est pas du tout conseillé. On ne sait jamais ce qui peut arriver en voiture, vous pouvez tomber en panne, sur une grand-route par exemple. Et vous retrouvez sur la bande d’arrêt d’urgence en tongs, ce n’est quand même pas l’idéal. "

C’est comme le GSM au volant, on considère que cela peut être tout aussi dangereux.

Benoît Godart précise que " Le fait de conduire en tongs tombe sur la base d’un article du code de la route qui dit qu’à tout moment le conducteur doit être en mesure d’effectuer les manœuvres qui lui incombent et doit avoir constamment le contrôle du véhicule qu’il conduit. Si un policier constate que, à cause des tongs, vous avez eu un comportement déviant, vous n’avez pas effectué toutes les manœuvres qui vous incombaient, vous pouvez très bien être verbalisé. Et c’est assez sévère, il s’agit d’une infraction du 3e degré et donc le montant est de 174€ plus les frais administratifs, donc c’est comme le GSM au volant, on considère que cela peut être tout aussi dangereux."