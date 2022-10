Tout juste papa ? Toutes les clés pour vivre au mieux cette formidable aventure

L'ouvrage rencontre une réelle demande de la part des papas, qui sont de plus en plus investis dans l'éducation, dès les premiers jours, observe le Dr Nicolas Evrard. Ils ont besoin de réponses par rapport à leur compagne et à leurs enfants.

"La parole s'est vraiment libérée. Et si on parle de plus en plus des droits de la femme, en parallèle, il y a aussi les pères qui veulent prendre une place de plus en plus importante. Ils veulent s'investir dans cette vie de couple et dans cette vie familiale. C'est formidable que de plus en plus de jeunes pères en parlent entre eux. Il y a eu aussi la parole de blogueurs, d'influenceurs, qui a aussi extrêmement compté."

La différence fondamentale avec un livre dédié aux mamans réside dans le langage, qui est plus masculin.

"On va plus s'attacher à certaines choses pratiques. On essaie d'aborder les choses avec cette psychologie masculine."