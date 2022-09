Tout juste inauguré, le zoning Polaris de Péruwelz-Beloeil va vite se remplir : "la demande des entreprises est importante"

Un nouveau parc d’activités économiques a été inauguré ce mardi en Wallonie picarde. Le parc Polaris, 70 hectares destinés aux entreprises, à cheval sur les communes de Péruwelz et Beloeil. Il devrait à terme accueillir près de 1400 travailleurs.

Le nouveau zoning est très attendu, puisque le projet a été lancé il y a près de 15 ans. Deux entreprises y sont déjà installées mais elles auront très rapidement des voisines. La société tournaisienne Neptune Technics y déposera par exemple ses valises en mai 2023. " Ce qui nous a attirés ici c’est la géographie, explique François Sabbe, le patron. On est pile entre Mons et Tournai, pas tellement loin de Bruxelles. Et les axes autoroutiers sont très faciles d’accès. "

Président de l’intercommunale IDETA qui travaille au développement territorial de la Wallonie picarde, Bruno Lefebvre confirme l’intérêt des entreprises pour ce nouveau zoning. " Sur les 70 hectares, il y en a déjà 10 de vendus, 30 sont en cours de négociations. On voit que la demande est importante. "

Le projet lancé en 2008, a pourtant mis énormément de temps avant de sortir de terre. " C’est courant dans ce type de projet, il faut 10 à 15 ans avant que ça se concrétise. C’est beaucoup trop long. D’autant qu’aujourd’hui on commence à manquer de terrains. Il nous reste à peine 150 hectares sur notre territoire pour attirer des entreprises. "

Ce parc d’activité Polaris représente un investissement de près de 17 millions d’euros financés à 80% par la Wallonie.