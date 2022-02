Tout indique que la Russie "prévoit une attaque complète" de l'Ukraine, selon le chef de l'Otan

https://www.rtbf.be/article/ukraine-des-obus-explosent-pres-du-ministre-de-l-interieur-en-visite-sur-le-front-10938863"Tous les signes indiquent que la Russie prévoit une attaque complète" de l'Ukraine, a déclaré le chef de l'Otan Jens Stoltenberg dans une interview diffusée samedi par la chaîne allemande ARD.

"Nous sommes tous d'accord pour dire que le risque d'une attaque est très élevé", a ajouté M. Stoltenberg alors que l'Otan a annoncé dans la soirée le transfert de son personnel présent en Ukraine de Kiev à Lviv, dans l'ouest du pays, et à Bruxelles. "La sécurité de notre personnel est primordiale, le personnel a donc été transféré à Lviv et à Bruxelles. Les bureaux de l'Otan en Ukraine restent opérationnels", a déclaré un responsable de l'Otan sans donner de chiffres sur le personnel. La France et l'Allemagne ont appelé leurs ressortissants à quitter le pays.