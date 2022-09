Tout feu, tout flamme avec Kiki Drofuge

La terre prend feu de toute part. Des centaines d’incendies ont ravagé des forêts entières aux quatre coins du globe ! En plateau, le pompier Kiki Drofuge est venu expliquer le quotidien des hommes du feu à Jérôme de Warzée.

Depuis le début de l’année, plus de 700.000 hectares ont brulé en Europe !

C’est un triste record depuis qu’il existe des données satellitaires qui datent de 2006.

L’Allemagne, la Slovénie, l’Espagne, le Portugal, la France... Personne n’a été épargné.

Mais que pense Kiki Drofuge de ces incendies ?

Quand un feu démarre, le pompier n'est jamais très loin... Pas plus tard qu’il y a trois semaines, il était en vacances dans le sud de la France et avait décidé avec sa femme de faire un petit barbecue dans l’arrière-pays ! Il fait un petit feu de bois, met les saucisses et décide d’aller faire un petit tour en famille. Le temps de revenir, les pompiers étaient là, il y avait un début d’incendie pile là où la famille avait décider de pique-niquer...

Cet été a donc malheureusement rimé avec feux de forêts.

Et avec le réchauffement climatique, les incendies risquent de se multiplier dans les années à venir.

Alors, qu’en est-il de la situation chez nous ?

Pas certain que la Belgique soit capable de gérer de tels incendies ! Kiki Drofuge sort les canadairs pour ce cactus.