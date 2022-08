" Tout est Maison " aux Rencontres Inattendues

- les philosophes : Peter Sloterdijk, Emanuele Coccia, Youssef Seddik, Olivier Rey, Martin Legros, Pascal Chabot, Olivier Pourriol

- les écrivain.e.s : Caroline Lamarche, Marielle Macé, Sarah Chiche, Céline Curiol, Isabelle Wéry, Marie Darah, Camille Louis, Maud Joiret, Chloé Delaume, Thomas Clerc, Christine Van Acker ,Axel Cornil, Éric Piette, …

- les chanteurs et musiciens : le Quatuor Tana, Rodolphe Burger, Laurie Bellanca, Barbara Carlotti, Marthe Lagae, Ma Jane, Jawhar, Charles Michiels et le choeur de femmes " les Voix éphémères ", Jean-Paul Dessy, Benjamin Esdraffo, Hervé Douchy, …

- les comédien.ne.s : Joëlle Sambi, Sophie Lagier, Gérard Franc,…

- les metteurs en scène : Frédérique Aït-Touati, Valérie Cordy, Duncan Evennou, …

- les dessinateurs.trices : Kroll, Plantu, Delphine Panique

- les architectes : Gilles Clément, Jean-Philippe Vassal



Et au-delà de ce riche programme, de nombreux ateliers participatifs permettront au public de se familiariser au thème. Entre balades-expositions, ateliers autour d’habiter la terre, sa langue et son nid, pique-nique philo-musical, Petites Histoires de la Philo, émissions radio et télé telle que "Dans quel Monde on vit" de Pascal Claude (La Première), ateliers ouverts d’architecture au LOCI, atelier spectacle avec Kroll … la convivialité et la bonne humeur seront aussi de la partie.