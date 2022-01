Tout est bon dans le ver à soie, parole de chats !

C’est le nom scientifique de l’élevage du ver à soie qui est lui-même la chenille d’un papillon, le Bombyx mori.

Il consiste en l’ensemble des opérations de culture du mûrier, d’élevage du ver à soie pour l’obtention du cocon, de dévidage du cocon, et de filature de la soie.

Jusqu’en 1860, la sériciculture était répandue en France, en Italie, et dans le bassin méditerranéen, mais des épizooties ont décimé les populations de vers à soie et aujourd’hui plus de la moitié de la production de cocon est réalisée en Asie.

Le ver à soie est connu depuis plus de 4500 ans pour son fil aux incroyables propriétés.

En Chine ou encore en Corée, les chenilles sont très appréciées comme mets culinaires.