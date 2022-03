Tout est bon dans le grillon !

En pâtisserie

Il y a ceux qui complètent leur pâte à gâteau avec de la farine de riz et il y a les autres, qui choisissent la poudre de grillons. On peut tout à fait préparer une recette de quatre-quarts, comme celle proposée par le nouveau média culinaire intitulé Mordu, lancé par Radio Canada. On peut aussi confectionner des barres chocolatées avec des inclusions de fruits secs. Sinon, dans un tout autre registre, on peut tremper des grillons dans du chocolat fondu. Rien de tel pour préparer des bouchées gourmandes légèrement craquantes.

En apéritif

Souvenez-vous, lors de la précédente saison de l'émission "Top Chef" sur M6, la candidate Sarah Mainguy avait préparé un mélange de grillons au piment d'Espelette, accompagné d'un caviar de fourmis noires et d'une friture de fourmis rouges. Pour ce type de préparation, des boutiques en ligne spécialisées en insectes, telles que l'entreprise belge Little Bugs, commercialisent la matière première. L'e-shop propose des grillons fumés et d'autres déjà aromatisés à l'ail et persil ou à la tomate. L'apéritif constitue le "repas" le plus facile pour se lancer dans l'aventure culinaire des grillons. Les recettes sont ultra simples et consistent seulement à mélanger une poignée de grillons à un filet d'huile d'olive, de jus de citron, du sel et du poivre.

En wrap

La marque Jimini's, l'une des pionnières de la cuisine aux insectes, prépare un wrap en faisant revenir au préalable des grillons dans une poêle, avec un peu d'ail et de persil. Le sandwich enroulé est complété par des carottes, du chou rouge et une sauce au fromage frais avec de la ciboulette.

En tapenade

Parmi les produits à base de grillons que commercialisent les marques spécialisées, on trouve aussi la tapenade. Une recette que l'on peut tout à fait reproduire à la maison. Chez Nimavert par exemple, la préparation est à base d'aubergines. Il s'agit de confire le légume au four, avant de mélanger la purée à de l'huile de colza, du vinaigre de cidre, du sel et du poivre et des grillons, préalablement mixés... ou pas.