Tout dernier examen de médecine: pourquoi et comment va-t-on passer à un concours pour désigner les futurs étudiants?

Sur le site du Heysel, dans les palais 5, 7 et 9, des milliers d’étudiants francophones se sont pressés et quelque peu stressés pour passer l’examen d’entrée de médecine et dentisterie. Ils se préparent à cette épreuve depuis des mois, certains depuis des années.

Les candidats doivent répondre par écrit à des questions à choix multiples qui portent sur huit matières, fixées par décret et réparties en deux catégories : connaissance et compréhension des matières scientifiques et communication et analyse critique de l’information.

La première épreuve a lieu aujourd’hui, mais en cas d’échec, ces élèves auront la possibilité de passer une seconde fois l’examen le 27 août prochain.