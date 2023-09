Tout comprendre sur les lumières connectées – On n’est pas des iencli

De plus en plus de gens s’équipent par des lumières connectées, elles proposent des avantages intéressants mais ça devient vite compliqué lorsqu’on cherche à comprendre il existe une différence de prix entre plusieurs modèles ou entre les marques.

Pourquoi certaines sont à des prix accessibles autour de 15-20€ et d’autres à plus de 200€ ? Aurélien-Sama et Gauthier French Hardware vont faire le tour du marché des lumières connectées et vous aider à mieux comprendre leurs différentes caractéristiques techniques.