Tout comme la viande, on peut produire des légumes en laboratoire.

Des cellules souches de bœuf pour produire un steak mais aussi des tissus d'huîtres pour créer sous microscope de nouveaux mollusques, des cellules d’œufs de cane pour élaborer un foie gras de synthèse ou même des cellules de glandes mammaires pour fabriquer du lait maternel... La technologie alimentaire in vitro a fait beaucoup de chemin depuis la dégustation du tout premier burger fabriqué en laboratoire en 2013, à Londres. Depuis près de dix ans, cette technique qui consiste à nourrir une cellule à l'aide de glucides, de lipides et d'acides aminés pour la multiplier entend apporter des solutions aux problématiques environnementales.

Des start-ups qui s'engagent dans cette démarche briguent l'argument du bilan carbone de la filière de la viande pour justifier leur activité. D'autres préviennent du coût environnemental trop important de certains de nos aliments quotidiens pour fournir une alternative in vitro. C'est le cas du café de laboratoire développé par une équipe de scientifiques finlandais mais aussi de la marque de confiserie Fazer, originaire aussi du pays du Père Noël, pour lancer la production d'un chocolat in vitro. En Israël, on est allé jusqu'à cultiver des levures (comme celles d'un boulanger) afin d'extraire des colorants d'origine naturelle rejetés par les cellules lors du processus de fermentation, apportant ainsi une alternative aux additifs de synthèse.