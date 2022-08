Tout ce qui brûle lu par Laura Sepul, gagnez deux places

L’intime festival est un week-end où la littérature s’invite sous toutes ses formes. Au cœur du Théâtre de Namur, découvrez une sélection littéraire personnelle et singulière, explorez des textes avec des acteurs et des spécialistes de l’écriture.

Sonya est une jeune mère célibataire, ancienne comédienne en mal de paillettes. Elle aime plus que tout son fils de quatre ans qu’elle élève seule, l’entourant d’un amour maladroit, excessif, négligent. Jusqu’au moment où son père prend les choses en main, avec, en ligne de mire, les services sociaux et le centre de désintoxication tenu par des religieuses… Sans jamais donner de leçon, Lisa Harding se place toujours du côté de son héroïne qui lutte pied à pied pour remonter à la surface, retrouver un enfant qu’on éloigne et qui grandit sans elle.

Tout ce qui brûle de Lisa Harding est lu par Laura Sepul, comédienne de théâtre et de cinéma. Elle a joué dans les pièces de Fabrice Murgia, Raven Ruell, Christophe Sermet et récemment Jean-Michel Frère. Elle apparaît dans de nombreuses séries télévisées dont Ennemis Publics, Barakis, Braqueurs et Attraction (à venir).

Gagnez deux places, le 21 août à l’Intime festival à Namur. Plus d’infos : L’Intime Festival – Chapitre X (intime-festival.be)