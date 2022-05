Tout ce que vous devez savoir sur les parfums

Il nous rappelle parfois une personne, un souvenir, un endroit. Tantôt poudré, fruité ou encore musqué, le parfum est un luxe dont on ne peut se passer de lui tant il fait partie de nous. Voici un petit condensé de questions qu’on se pose toutes et tous sur les eaux parfumées. Explications avec Émilie Van de Poel, journaliste beauté pour le "Flair Magazine" et chroniqueuse pour "La Grande Forme".

Eau de parfum, eau de toilette, parfum et cologne : quelle différence ?

Un parfum est défini par sa concentration qui correspond au pourcentage d’ingrédients odorants contenu dans sa solution éthylique totale. Plus la concentration est élevée plus le parfum tient sur la peau. Par exemple, une cologne contient 2 à 5% tandis qu’une eau de parfum en contient 10 à 20%. Une eau de toilette est généralement plus fraîche et légère qu’une eau de parfum qui sera plus opulente et intense.

C’est quoi les notes de tête, de cœur et de fond ?

En théorie, les notes d’un parfum sont réparties en trois catégories en fonction de leur vitesse d’évaporation. On retrouve les notes de tête qui sont les plus volatiles et sont perçues en premier. Les notes de cœur viennent après et se diffusent pendant plusieurs heures. Enfin les notes de fond qui sont les plus tenaces et qui peuvent rester sur un vêtement plusieurs jours.