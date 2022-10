Tout ce que vous devez savoir sur les congés pour aidants proches et sur le bénévolat

Vous travaillez avec des bénévoles, ou avez l’intention de le faire ? Voici quelques infos utiles sur la réglementation actuelle et les nouveautés.

Un bénévole c’est une personne qui s’engage de son plein gré pour une association sans but lucratif. Les associations commerciales ne rentrent donc pas dans les conditions pour pouvoir bénéficier du bénévolat.

Le bénévole n’est pas payé, il est défrayé, on lui rembourse ses frais, c’est une indemnisation.

Il existe deux possibilités, l’indemnisation forfaitaire, on lui propose un forfait et il ne devra pas prouver ses frais avec une limite de 1473,37€ par an et 36,84€ la journée.

Si vous avez dépensé plus d’argent pour faire du bénévolat, vous pouvez être remboursé davantage mais vous devrez fournir des preuves de vos dépenses.

Quand vous dépassez le plafond de 1473,37€ par an, vous êtes imposé. Vous allez devoir compléter une fiche fiscale et le fisc va vérifier que chacune de vos dépenses est correctement justifiée. Ne jetez donc pas vos tickets de caisse tout de suite.