Tout ce que vous devez savoir sur les conditions de circulation lors du "Brussels Marathon" de ce dimanche 1er octobre

Pour assurer la sécurité des coureurs et des spectateurs, ces axes seront fermés à partir de 7h00 du matin par les autorités locales, en collaboration avec les signaleurs de l’événement.

Des déviations seront mises en place, mais il est conseillé d’éviter ces zones si vous n’êtes pas directement impliqué dans l’événement.

Le départ se fait à 09h sur la place De Brouckère au centre de Bruxelles. Les coureurs se dirigent ensuite via les boulevards Emile Jacqmain et Baudouin vers le tunnel Annie Cordy. Ce tunnel sera fermé à la circulation dans les deux sens, à partir de 07h30. Les tunnels Botanique et Rogier direction Basilique seront également fermés.

A partir de 07h, l’autoroute A12 sera fermée en direction de Bruxelles, au niveau de l’intersection avec le Ring à Strombeek-Bever. En raison de cette fermeture, en combinaison avec celle du tunnel Annie Cordy, nous conseillons à la circulation venant de la A12 et de la E40-A10 de prendre le Ring R0 et d’entrer à Bruxelles via la sortie 17 (Anderlecht-Industrie), et ceci durant toute la matinée.

Les routes seront progressivement rouvertes à la circulation à partir de 11h00, pour un retour à la normale aux alentours de 15h00.

Si vous prévoyez de vous rendre sur les lieux en voiture, il est fortement recommandé d’utiliser des applications de navigation telles que Waze ou Google Maps, qui intégreront le parcours de la course le jour de l’événement.