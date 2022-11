Tout ce que vous devez savoir sur le Maroc, le 2e adversaire des Diables

En Afrique, les qualifications se déroulent traditionnellement en trois phases : un premier tour dont les meilleures équipes sont exemptées puis un groupe de 4 dont seule la meilleure équipe s’extirpe, puis une confrontation en aller-retour face à un autre vainqueur de groupe.

Qualifié d’office pour le second tour de par son statut de 2e meilleure équipe africaine au classement FIFA, le Maroc n’a pas fait dans la dentelle dans son groupe. Il n’a même franchement jamais été question de suspense. Les Marocains n’ont fait qu’une petite bouchée de la Guinée, Guinée-Bissau et du Soudan. Le bilan est immaculé, six victoires en six matches, 20 buts inscrits et un petit goal concédé lors d’une large victoire à l’extérieur contre la Guinée (1-4).

Qualifié pour le second tour, le Maroc voyait la République démocratique du Congo se dresser sur sa route, comme dernier obstacle avant le Mondial. Et si le match aller a été plutôt indécis et disputé (1-1), le Maroc a pris le large lors du match retour, ne faisant qu’une bouchée des Congolais (1-4).