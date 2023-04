Tout ce que vous devez savoir sur le couronnement de Charles III

Pourquoi le couronnement britannique est-il autant commenté et suivi dans le monde ? Et bien, parce que c’est le seul sacre divin du monde chrétien… Un rituel équivalent à l’intronisation du pape.

La monarchie anglaise est sacrée et son souverain est l’émanation de Dieu. Depuis Guillaume le Conquérant, ce rite millénaire nous fait revenir au Moyen Âge.

L’huile sainte, l’onction, les tenues symboliques ou d’apparat, les sceptres et l’orbe royal, le couronnement par l’archevêque de Canterbury en l’Abbaye de Westminster face à la noblesse anglaise en font un spectacle cinématographique grandiose.

Si la monarchie anglaise souhaite aller vers une certaine modernité, le public réclame cette pompe et ce faste, ce qui en fait le plus grand évènement médiatique au monde.

Un reportage signé Michael Leclercq.