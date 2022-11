Tout ce que vous devez savoir sur le Canada, premier adversaire des Diables Rouges

Quand on regarde le noyau du Canada, c’est évidemment le nom d’Alphonso Davies, le supersonique latéral du Bayern, qui ressort. Aligné sur son flanc gauche avec les Bavarois, il occupe une place beaucoup plus avancée en équipe nationale, évoluant quasiment en soutien d’attaque et permutant régulièrement avec deux (anciennes) connaissances de Pro League, Cyle Larin (Bruges) et Jonathan David (Lille, ex-Gand). Deux joueurs qui ont d’ailleurs fini meilleurs buteurs de la campagne qualificative et qui sont les… deux meilleurs buteurs de l’histoire du pays (24 pour Larin, 21 pour David).

Malheureusement, Davies s’est fait mal à la cuisse fin octobre et n’a plus joué depuis. Il n’a d’ailleurs pas participé à l’amical contre le Japon jeudi dernier et est plus qu’incertain pour ce match face aux Diables. Une tuile énorme pour le Canada mais une aubaine pour nos défenseurs qui ne devront pas se farcir le joueur le plus rapide de l’histoire de la Bundesliga (36,51 km/h en 2020 !).

Parmi les autres joueurs intéressants à garder à l’oeil, on pointera un autre Brugeois, le virevoltant Tajon Buchanan ainsi que Stephen Eustaquio, un excellent médian central qui évolue à Porto.

Pour finir, notons que John Herdman, le coach, n’est pas figé dans ses compos. Il n’hésite pas à modifier son schéma de jeu régulièrement, même si sa formation préférentielle reste le 4-4-2.