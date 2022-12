Tout ce que vous devez savoir sur la Croatie, 3e adversaire des Diables

Comme pour les Diables rouges, on a souvent tendance à dire que la Croatie arrive tout doucement en fin de cycle et que l’âge d’or de la formidable génération est derrière elle. C’est partiellement vrai puisque deux des héros de l’épopée de 2018, Mario Mandzukic et Ivan Rakitic, ont pris leur retraite internationale et ne seront donc pas présents au Qatar.

Oprheline de ses pions historiques, la Croatie, qui présente un onze de base expérimenté dont la moyenne oscille autour des 30 ans, garde une ossature plus que solide. Grâce notamment à cet entrejeu trois étoiles qui pourrait faire saliver la plupart des autres nations : Mario Brozovic – Luka Modric – Mateo Kovacic, plus de 300 sélections à eux trois et un cocktail d’expérience, de talent… et de trophées en club. Et si vous ne le connaissez pas encore, gardez un oeil sur Josko Gvardiol, un tout jeune défenseur de 20 ans mais qui crève déjà l’écran à Leipzig.

En résumé, la Croatie paraît peut-être moins armée qu’il y a quatre ans. Défensivement, elle pose question par moments et devant, ça manque peut-être d’un vrai buteur, même si Kramaric a impressionné contre le Canada. Il ne faut cependant surtout pas sous-estimer ce genre de formation, rodée aux joutes tendues, qui ne demande qu’à être un tantinet oubliée pour jaillir de l’ombre. Ils l’avaient fait en 1998 puis en 2018 ? Jamais deux sans trois ?