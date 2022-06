Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la Belgique (sans jamais oser le demander), vu par le CRISP

Depuis 1958, le CRISP (Centre de Recherche et d’Information socio-politiques) décortique le fonctionnement au sens large de notre petit pays. Une tâche tout aussi complexe qu’inédite, on en conviendra. Le Centre publie régulièrement ses Courriers Hebdomadaires (plus ou moins 40 numéros par an) qui détaillent et étudie minutieusement ce qui constitue le fonctionnement de notre pays au sens large (avec parfois quelques numéros sortant du cadre belge).

Pour le 2500 ème numéro de son Courrier Hebdomadaire, le CRISP a voulu viser large avec un vaste panorama de ce pays atypique, comme le souligne le Centre. Le tout en près de 300 pages, bien nécessaires pour tenter de comprendre ce pays singulier appelé Belgique.

Cela s’intitule : La Belgique, un État fédéral singulier et c’est signé par Jean Faniel, Cédric Istasse, Vincent Lefebve et Caroline Sägesser.

Point de départ

Le Crisp part d’un constat : En Belgique, beaucoup de citoyens ont le sentiment de vivre dans un pays bien singulier. Un pays qui se différencie de tous les autres par l’évolution constante de son organisation, par le nombre de ses niveaux de pouvoir, par l’enchevêtrement des domaines de compétence de ses entités et par la complexité – voire l’opacité – de son fonctionnement. Un pays qui est secoué par des crises répétées semblant menacer jusqu’à son existence. Un pays qui présente de multiples caractéristiques qui ne se rencontrent pas ailleurs, et qui sont tout à la fois la cause et la conséquence d’un fédéralisme à nul autre pareil. Bref, un pays atypique.

Démarche globale

Partant de cela, ce n°2500 repart de cette Belgique unitaire née en 1831 et qui finalement, n’évoluera que très peu jusqu’à la fin de l’état unitaire (1970). La Belgique constitue alors un cas très particulier et très rare de fédéralisme de fédéralisme de dissociation.

Ce Courrier retrace, en termes clairs et précis, ce cheminement parfois erratique. Il permet de comprendre ce parcours singulier de nos institutions et détaille l’évolution particulière de chacune de nos institutions et étudie les rapports entre elles. Cela permet de mieux cerner quelques phénomènes complexes, quand ce n’est parfois pas absurde ! Mais ainsi va la Belgique.

Ce numéro spécial nous fait comprendre le fonctionnement singulier de la maison Belgique. Et comme le soulignent les auteurs, la " maison Belgique " semble parfois avoir été dessinée par Numérobis, l’architecte de Cléopâtre qui fait appel aux services d’Astérix et ses amis.

Comprendre le fonctionnement de cette Belgique si singulière à l’heure où d’aucuns voudraient (encore ?) y apporter des modifications lors d’une septième (!) réforme de l’état.

Ce n°2500 constitue un outil de démocratie.