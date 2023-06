Tout ce qu’il ne fallait pas manquer à Roland ce vendredi : Mertens brille, Djokovic souffre, Rublev s’en va, Svitiolina ne serre pas la main de Blinkova

Elle l’a fait ! Et de quelle manière. Elise Mertens a créé l’une des sensations du jour en battant la troisième joueuse mondiale Jessica Pegula. En deux sets, 6-1, 6-3 et 1h22 de jeu au terme d’une rencontre très consistante. Après un premier set presque parfait, Elise a tenu bon dans les moments plus compliqués de la deuxième manche pour finalement l’emporter sans trembler. Elise atteint les huitièmes de finale du tournoi parisien pour la troisième fois de sa carrière et peut légitimement espérer faire encore mieux si elle affiche de nouveau le niveau de son seizième de finale. Pour atteindre les quarts, il faudra se défaire de Anastasia Pavlyuchenkova, 333e joueuse mondiale mais qui a atteint la onzième place en novembre 2021 et qui est donc capable de très belles choses.