Tout ce qu’il faut savoir sur le jeûne

Le jeûne existe depuis très longtemps. Nous, en tant qu’êtres humains, sommes capables de rester sans manger mais pas sans boire pendant plusieurs jours. "On en parle beaucoup c’est vrai, mais ça a toujours existé. Soit parce qu’il n’y a rien à manger, malheureusement, c’est un jeûne forcé. Ou alors pour des raisons spirituelles ou religieuses, comme c’est le cas dans le carême ou le ramadan" explique Véronique Liesse. Ça peut également être pour des raisons de santé, ce que l’on voit de plus en plus.

Il existe des jeûnes différents en termes de contenu, d’objectifs, de durée… Pour certains, c’est pour des raisons religieuses. Ce ne sont pas des privations totales, mais une privation de nourriture le jour, comme dans le ramadan, ou une simple diminution des apports avec suppression de la notion de plaisir, comme dans le carême par exemple. On a des jeûnes qui autorisent les boissons, d’autres pas. Rappelons que ne pas boire est très dangereux. Vous allez avoir des jeûnes courts, comme le jeûne intermittent, ou des jeûnes de plusieurs jours durant lesquels soit-on ne mange rien, soit, selon les cas, on va se contenter de bouillon ou de fruits.

Un des plus "tendance" actuellement est le jeûne intermittent. Il consiste à manger sur une période de temps plus courte. Le plus répandu est le 16/8 qui consiste à manger sur une période de 8 heures et rester à jeun 16 heures les études montrent que ça a réellement de l’intérêt, principalement pour des raisons métaboliques. Un tel jeûne pourrait mimer les effets d’une restriction calorique, tout en mangeant selon ses besoins. Par facilité, beaucoup sautent le petit-déjeuner alors qu’en réalité, c’est nettement moins efficace.