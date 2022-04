Tout ce qu’il faut savoir sur la stérilisation des chats

La période de reproduction connaît deux pics durant l’année chez les félins, en automne et au printemps. Le résultat est à chaque fois le même : la naissance d’un grand nombre de chatons provenant soit de femelles qui errent dans la rue ou provenant de famille qui n’ont pas accompli leur devoir.

En effet, depuis 2007, selon la loi belge, tous les chatons doivent se faire stériliser le plus tôt possible. Si donc votre chat a déjà atteint l’âge de 6 ans par exemple vous n’êtes plus concerné par cela, par contre en cas de porté, volontaire ou non, il est du devoir du responsable de l’animal de faire stériliser et identifier les chatons, quand bien même il voudrait s’en débarrasser en les vendant par la suite, afin de couper ce cercle vicieux. Pour ce faire, évitez les acquisitions et ventes sur internet et favorisez celle dans des refuges ou chez des professionnels qui pourraient s’assurer que tout soit bien en ordre.