Tout ce qu’il faut savoir pour bien préparer une quiche

Car ces interstices sont une porte d’entrée au liquide, ce qui fait ramollir la pâte. Le rendu est d’ailleurs catastrophique pour les tartes et quiches dite à crème prise, comme les quiches lorraines ou la tarte normande. Selon le scientifique, même si cet appareil se compose d’œufs, de crème et de lait, le mélange est en réalité constitué à 70% d’eau. Pour autant, cela ne veut pas dire qu’il faut garder le papier sulfurisé dans le cas où on utilise une pâte toute prête. Au contraire, cela empêche l’eau de s’évaporer !

Pour éviter que la pâte ne soit mouillée, on peut badigeonner le fond d’un peu de blanc d’œuf avant de la passer au four trois minutes. Cela permet de l’imperméabiliser. C’est une astuce régulièrement partagée par les pâtissiers non professionnels lorsqu’ils préparent notamment des tartes aux fruits.

Choisir le bon moule

Le moule en céramique ou en verre que vous avez hérité de votre grand-mère n’est pas l’idéal pour la préparation de votre quiche. Si beau soit-il, le résultat qu’il fournira aura moins l’effet escompté qu’un cercle à pâtisserie ou un moule en métal. C’est un matériau qui est d’une excellente conduction. On doit opter pour le verre davantage recommandé pour des recettes comme la panna cotta qui doit monter doucement en température lors de la cuisson. La quiche quant à elle doit être saisie. Les moules ne sont pas proscrits pour celle-ci compte tenu de leur garniture. Mais sachez qu’il existe des moules perforés permettant à la chaleur de mieux s’évaporer et d’obtenir une pâte croustillante.