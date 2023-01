"Tout ça pour ça !" : un an après la crise politique à Ottignies-LLN, le MR critique le bilan de la majorité et se tourne vers 2024

Au-delà des critiques, les libéraux affirment aujourd’hui avoir digéré les événements de l’an dernier. Certes, ils ont été les dindons de la farce, mais le psychodrame politique les a mis en lumière. A commencer par leur leader, alors pressenti pour prendre la place de Julie Chantry comme bourgmestre.

"Je pense que j’étais prêt à endosser le costume début 2022 et je suis toujours prêt à l’endosser, avec toute l’humilité que nécessite l’ampleur de la tâche, assume Nicolas Van der Maren. Je pense qu’il y a vraiment moyen de faire quelque chose, je suis plus motivé que jamais. Et je pense avoir démontré, avec l’ensemble de mon groupe, qu’on était une alternative crédible à la majorité actuelle et au mayorat actuel."

Les yeux rivés vers les prochaines élections communales en 2024, les libéraux d’Ottignies-Louvain-la-Neuve espèrent mettre fin à une période de 24 ans dans l’opposition.

"L’important, c’est de continuer à travailler correctement, de continuer à argumenter, à montrer que nous sommes constructifs et que nous pouvons être nuancés. C’est comme ça qu’on convaincra les partenaires éventuels de notre capacité à travailler ensemble et à mener des projets à bien. Et de façon générale, j’ai de bons contacts avec tout le monde, malgré ce qui s’est passé en 2022. La porte est ouverte à quel que parti que ce soit, pour autant qu’on puisse se retrouve dans un projet de ville qui fasse sens et dans lequel on puisse imprimer notre patte."