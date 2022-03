Tout ça "par la passion et la folie de la vitesse": le message plein de dignité de l’échevin Toni Gava, blessé dimanche, au chauffard de Bracquegnies

C’était "son" ramassage. Celui avec ses amis de toujours. Il a été blessé, comme beaucoup d’autres, il a eu très peur pour sa fille, et il a une énorme peine pour ses amis décédés et leur famille. Et pourtant, c’est dans la dignité, la réflexion et l’empathie que Toni Gava, gille et échevin à la Louvière, a trempé sa plume pour écrire ce vendredi cette "lettre à un chauffeur" qu’il a publiée sur facebook.

Dans celle-ci, contrairement à d’autres citoyens en colère, il ne souhaite pas mille tourments au chauffard qui a causé ses six décès, et ces innombrables souffrances, mais…"qu’un jour, toi aussi, tu te marieras et auras des enfants."

Parce que "Ce jour-là, tu n’auras plus le même regard sur la vie en t’approchant de la route. Te viendra cette peur que lorsque tes enfants sortiront, un chauffeur à grande vitesse vienne les faucher et leur enlever la vie. Tu ne seras plus jamais tranquille en pensant aux êtres les plus chers que tu as sur la terre".