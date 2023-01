"Tout ça ne nous rendra pas Noël" : un vaudeville sur fond de colonialisme

Dans Déclic, Sophie Léonard reçoit Bwanga Pilipili, actrice dans la pièce Tout ça ne nous rendra pas Noël, jouée au Théâtre de la Toison d’Or à Bruxelles.

Trois amis d’enfance se réunissent le soir du réveillon de Noël. Ceux-ci ont l’idée de s’offrir des cadeaux à l’aveugle et une personne glisse Tintin au Congo sous le sapin. Il se trouve cependant que l’un d’eux est venu avec sa petite amie, Arianne, d’origine congolaise. Rajoutez à cela une bonne dose de non-dits, de compétition et de concurrence sur la réussite sociale au sein du trio et il n’en faut pas plus pour que la soirée parte en vrille. Une pièce dans laquelle beaucoup de monde peut se retrouver, puisqu’on y parle d’amitié, de communication, de famille et de deuil, le tout sur un ton très rythmé.

Bwanga Pilipili est belge d’origine congolaise. Son père, docteur en histoire et en théologie, travaillait sur la question de la décolonisation. Tintin au Congo a donc toujours été problématique au sein de leur famille. Interrogée sur l’interdiction ou la contextualisation de la bande dessinée d’Hergé, elle affirme qu’il est préférable de prendre en compte la reconnaissance du vécu et de l’expérience mutuelle. L’ouvrage ayant encore une influence, Bwanga Pilipili prône un dialogue et une remise en contexte de celui-ci et ce même si le sujet fâche.

Dans cette comédie abordant aussi le racisme et la politique, les tensions sont amenées de façon drôle mais aussi légitimes, montrant l’aspect engagé que peut revêtir Tout ça ne nous rendra pas Noël.

Bwanga Pilipili témoigne aussi d’un certain engagement au niveau du féminisme. Actrice dans Les monologues du vagin, considérée comme une référence du féminisme contemporain, elle prépare aussi un documentaire mettant en scène des portraits de femmes.

Tout ça ne nous rendra pas Noël sera joué du 4 au 28 janvier 2023 au Théâtre de la Toison d’Or à Bruxelles.