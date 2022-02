Tous les tickets pour Rock Werchter vendus, l’affiche est complète

Tous les tickets pour le festival Rock Werchter sont vendus, a annoncé l'organisation mercredi. L'affiche a également été complétée.

Les 67.000 tickets combinés et les quatre fois 21.000 tickets journaliers sont tous vendus. "Ce n'est pas la première fois que cela se produit si tôt dans l'année, mais nous remarquons clairement que les gens attendent avec impatience l'été des festivals", a précisé Nele Bigaré, de Rock Werchter.

L'organisation a également complété l'affiche du festival. The Kid LAROI, Glints et Lady Blackbird viendront à Werchter le jeudi 30 juin. SONS, Yong Yello et grandson ont également été confirmés.

Les têtes d'affiche déjà connues sont Pearl Jam, Metallica, Imagine Dragons et Red Hot Chili Peppers. Le programme complet peut être consulté sur le site internet de Rock Werchter.

Le festival aura lieu du jeudi 30 juin au dimanche 3 juillet 2022.